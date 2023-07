Scontro tra auto e camion: tre feriti, tra cui un minore

VENEZIA - Alle 11:00, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ponte Alto a Fossò (VE) per un incidente tra un’auto e un mezzo pesante: tre persone ferite, tra cui un minore. I pompieri arrivati da Mira e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto un ragazzino rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato e trasferito in ospedale.

Ferito anche il conducente dell’auto e un’altra giovane passeggera, i quali sono stati assistiti dai sanitari e trasferiti in ospedale. Illeso il conducente del mezzo pesante. La polizia locale ha deviato il traffico ed seguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.