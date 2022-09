Scontro tir-pullman di linea, feriti 

CHIOGGIA (VENEZIA) - Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro tra un Tir ed un pullman di linea avvenuto sulla statale Romea nei pressi di Valli di Chioggia (Venezia). Sul posto stanno operando, con i soccorritori e le ambulanze del Suem, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Non si conosce al momento l'esatta dinamica dell'incidente. I feriti non sarebbero in gravi condizioni; sono stati trasportati all'ospedale di Chioggia. Sul tratto si sono fornate lunghe code di autoveicoli, in attesa che i mezzi vengano rimossi e l'arteria sia rimessa in sicurezza.