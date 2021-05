Scontro nel Vicentino, muore una 19enne militare statunitense

CAMISANO VICENTINO - Una giovane è morta in un incidente tra due automobili avvenuto intorno alle ore 19:30 di ieri a Camisano Vicentino.



Nell'urto un automobilista è rimasto gravemente ferito e un altro in maniera lieve. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto da un Suv Bmw, znel quale si era sviluppato un principio d'incendio, la giovane donna, 19 anni, militare di nazionalità statunitense.



Nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiararne la morte. L'autista, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale.



Ferito in maniera più leggera l'altro automobilista, finito con l'auto fuori strada e ugualmente trasferito in pronto soccorso.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. OT