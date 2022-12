Scontro furgone-camion: morto anche il padre del 16enne

VERONA - Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Verona. Il conducente del furgone Ducato coinvolto nello scontro con un camion, nel quale era morto il figlio 16enne, è deceduto nella notte al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. L'uomo, Diego Batocchio, 40 anni, aveva subito gravi le lesioni nello schianto con un autocarro, costato la vita al figlio 16enne Filippo. Nell'incidente è rimasto ferito anche l'altro figlio di 7 anni, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Batocchio era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico però i medici non sono riusciti a salvarlo. Il Nucleo Infortunistica della Polizia locale è al lavoro da ieri per capire le cause dello scontro.

LEGGI ANCHE