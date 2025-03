Scontro frontale sulla statale: donna incastrata tra le lamiere

DOLCÉ (VERONA) – Violento schianto frontale tra due auto questa mattina, lunedì 10 marzo, lungo la SS12 nel territorio di Dolcé. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui una donna di 59 anni, rimasta incastrata nell’abitacolo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino, che hanno utilizzato attrezzature specifiche per liberarla dalle lamiere. La donna, in condizioni più gravi, è stata affidata ai sanitari del Suem 118 e trasportata all’ospedale di Borgo Trento. Gli altri due feriti, meno gravi, sono stati portati a Negrar per accertamenti.



La polizia locale di Sant’Ambrogio ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un errore umano, un guasto meccanico o condizioni stradali avverse. Il traffico sulla statale ha subito forti rallentamenti, con la viabilità gestita dagli agenti per evitare ulteriori disagi.