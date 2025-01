Scontro frontale nella notte: grave un automobilista

UDINE - Un violento incidente stradale è avvenuto ieri sera, intorno alle 23:05, in via Primo Maggio a Reana del Rojale, in provincia di Udine. Una Toyota e un veicolo di una ditta di vigilanza privata si sono scontrati frontalmente, causando danni ingenti ai mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. L’autista della Toyota è stato estratto dalle lamiere dai pompieri e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono state definite serie dai medici. Gli altri coinvolti nello schianto hanno riportato solo ferite lievi, per le quali sono state prestate cure sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per determinare la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause dello scontro, mentre la comunità locale resta in apprensione per le condizioni del conducente gravemente ferito.