Scontro frontale fra due auto, due feriti

SAN PIETRO VIMINARIO - Frontale tra due auto domenica mattina a San Pietro Viminario in provincia di Padova.



I vigili del fuoco sono intervenuti in via Granze intorno alle 11.30 per estrarre dalle lamiere delle auto i due feriti che sono stati poi soccorsi dal Suem118 e trasportati d’urgenza in ospedale.



Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.