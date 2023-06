Scontro frontale: due feriti, uno è grave

SACILE - Un uomo ferito in modo grave e una donna in maniera più leggera sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico dopo che le rispettive auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente è accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, nel territorio comunale di Sacile (Pordenone) lungo la ex provinciale 15, in località Cavolano Schiavoi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sacile che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze, una automedica da Pordenone e un elicottero di soccorso. Hanno attivato per quanto di competenza anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Nell'impatto una persona è rimasta incastrata. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone ferite: la donna è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, in codice giallo; l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, instabile, in gravi condizioni. (ANSA)