Scontro fra treni, strage in India

Un grave incidente ferroviario si è verificato in India, causando feriti e secondo le primizie almeno 50 vittime ma si teme che il bilancio possa essere molto più alto.

L'incidente è avvenuto a seguito di una collisione tra due treni: uno passeggeri e uno merci. Diverse carrozze del convoglio passeggeri, appartenente al Coromandel Express che stava viaggiando da Howrah a Chennai, sono deragliate e sono finite su un altro binario.

È stato proprio in questo momento che il treno merci Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dal lato opposto, ha tamponato i vagoni deragliati. Alcune fonti riportano anche la possibilità di un coinvolgimento di un terzo treno, sebbene tale informazione non sia ancora stata confermata. Immediatamente dopo l'incidente, sono state inviate sul luogo dell'incidente circa 60 ambulanze e squadre di soccorritori per prestare assistenza alle vittime. Tuttavia, le sfide non sono poche, poiché diverse persone risultano intrappolate sotto i vagoni deragliati. Oltre 100 soccorritori si stanno adoperando per salvare almeno 200 passeggeri che si teme siano rimasti intrappolati. Queste operazioni di salvataggio sono in corso e richiedono uno sforzo coordinato da parte delle autorità competenti.



Le cause precise dell'incidente sono attualmente in fase di accertamento. Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane, ha dichiarato che verranno condotte indagini approfondite per determinare le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. È fondamentale comprendere le cause dell'incidente al fine di adottare misure preventive in futuro e garantire la sicurezza del sistema ferroviario nel paese.