Scontro fra tre auto in autostrada, un morto e tre feriti

PADOVA - Gravissimo imcidente nella notte, ancora sangue sulle strade della Regione. Un uomo è morto e tre persone sono rimaste perite in un incidente fra tre automobili avvenuto la scorsa notte, poco prima delle ore 22:00, lungo l'autostrada A13 tra gli svincoli di Monselice e Terme Euganee. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este (Padova), che hanno messo in sicurezza i mezzi e recuperato una persona ferita, finita nella scarpata con l'auto. Il ferito è stato poi trasferito in ospedale, assieme ad altre due persone. Niente da fare per un uomo deceduto all'istante. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:00.