Scontro fatale tra moto e auto: centauro perde la vita

TREVENZUOLO (VERONA) – Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Trevenzuolo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno. Un motociclista ha perso la vita in seguito a una collisione tra la sua moto e un'auto lungo lo stradone che conduce a Roncolevà.



L'incidente è avvenuto intorno alle 12:15. Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio della Polizia Stradale. I soccorritori del SUEM 118 sono intervenuti tempestivamente con ambulanza e automedica. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il conducente della moto è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.



La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Gli agenti stanno effettuando i rilievi del caso per chiarire le cause esatte dello scontro tra i due veicoli. Questo incidente segue di poche ore un'altra tragedia avvenuta a Malcesine, dove una coppia di fidanzati ha perso la vita in un incidente simile.



La comunità locale è in lutto per la perdita del motociclista, ennesima vittima della strada nel Veronese. Le autorità напомнить sull'importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme del codice della strada per prevenire simili tragedie.