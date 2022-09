Scontro di gioco, calciatore ventenne gravissimo in ospedale

GORIZIA - Scontro di gioco in campo, ragazzo finisce in ospedale in condizioni molto gravi. L’episodio è accaduto nella serata di martedì: erano le 20 circa quando il giovane calciatore, 20 anni, è stato protagonista di un violento scontro di gioco in via dei Campi, a Gradisca d'Isonzo.



La struttura operativa regionale di emergenza sanitaria del Fvg ha inviato tempestivamente sul posto un'automedica e una ambulanza provenienti da Gradisca d'Isonzo e da Gorizia. Il giovane è stato stabilizzato, intubato e trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale di Cattinara (Ts).