Scontro con un'auto, morto un motociclista

VICENZA - È deceduto nella notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza un motociclista di 52 anni coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 20.40 di ieri lungo strada Postumia, a Vicenza. L'uomo era stato trasportato nel reparto di Rianimazione ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Tutta da ricostruire la dinamica dello scontro tra lo scooter su cui era in sella, un Beverly 500, e una Mercedes. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Drammatica anche la scena che si è presentata ai soccorritori, con lo scooter ridotto in pezzi e il motociclista che a seguito dell'impatto è stato catapultato a diversi metri dal luogo dello scontro.