Scontro auto-moto, morto il centauro

VERONA - Un motociclista di 53 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Pravecchio. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si è scontrato con un'auto, riportando lesioni per le quali è morto all'istante. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del Suem 118, intervenuti con ambulanza e auto medica. Il magistrato ha disposto il sequestro dei due mezzi.