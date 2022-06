Scontro auto-camion, chiuso un tratto della A34

TRIESTE - Il tratto della A34 tra lo svincolo di Villesse e il bivio con la A4 è stato chiuso al traffico verso le 10.30 a causa di un tamponamento avvenuto tra un'auto e un mezzo pesante. Lo rende noto Autovie Venete.

Il sinistro, non grave, ha provocato la fuoriuscita dall'autoarticolato del gasolio che si è riversato sull'asfalto. "Per procedere alla bonifica della sede stradale e precauzionalmente per la sicurezza degli utenti", Autovie ha provveduto alla chiusura del tratto e dell'ingresso allo svincolo di Villesse per chi è diretto verso la A4.

Pertanto, spiega la Concessionaria, chi proviene da Gorizia deve uscire allo svincolo di Villesse e riprendere la A4 a Palmanova (per chi è diretto verso Venezia) o a Redipuglia (per chi è diretto verso Trieste).