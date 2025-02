Scontri tra tifosi: ultras dell'Udinese assaltano il treno con i tifosi Venezia

UDINE - Il treno che stava riportando a Venezia gli ultras della squadra lagunare dopo la partita contro l'Udinese, è stato assaltato da un gruppo di ultras. "Le circostanze sono ancora in fase di accertamento ma, da una prima ricostruzione, pare che un gruppo di tifosi udinesi abbia acceso dei fumogeni sui binari all'altezza della stazione di Basiliano, costringendo il treno a fermarsi".



Il convoglio è stato fatto bersaglio di una sassaiola. "A bordo del treno - come riporta il sito UdineToday- erano presenti circa 300 tifosi del Venezia nelle prime tre vetture". Dal treno, dopo l'arresto della corsa a Basiliano, "sono scesi i tifosi del Venezia che si sono scontrati con i tifosi dell'Udinese". In seguito alla colluttazione alcuni tifosi sono rimasti feriti. Sul posto "sono giunte anche diverse ambulanze oltre a diverse volanti della polizia di Stato".