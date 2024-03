Scontri tifosi durante Padova-Catania, polizia in campo

PADOVA - Scene da guerriglia urbana martedì sera allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di serie C Padova-Catania (2-1).

Un gruppo di ultras siciliani, durante l'intervallo, ha sfondato il cancello del proprio settore entrando nella tribuna occupata dai biancoscudati, lanciando fumogeni e distruggendo gli striscioni.

Altri hanno fatto invasione di campo, lanciando da li' i petardi. Immediato l'intervento delle forze di polizia, con cariche nella curva nord per fermare la violenza. Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno portato via una decina di tifosi catanesi. La partita è ripresa, dopo una sospensione di 15 minuti.

LA PARTITA

Per i veneti in gol Palombi al 12' e Crisetig al 25'. Gli etnei con Monaco accorciano le distanze al 22' della ripresa. Il ritorno è in programma il prossimo 2 aprile nella città siciliana.

PADOVA-CATANIA 2-1

GOL: 11′ Palombi, 25′ Crisetig, 77′ Monaco

PADOVA (4-2-3-1): Zanellati; Kirwan, Delli Carri, Perrotta, Villa; Crisetig, Varas; Capelli (65′ Tordini), Radrezza (70′ Bianchi), Zamparo (70′ Bortolussi); Palombi (65′ Fusi).

A disp. di Torrente: Donnarumma, Mangiaracina, Belli, Crescenzi, Liguori, Grosu, Favale, Cretella, Faedo.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Rapisarda (C), Curado (45′ Monaco), Quaini, Castellini; Sturaro (VC), Ndoj (45′ Welbeck), Zammarini; Chiricó (75′ Chiarella), Di Carmine, Cicerelli.

A disp. di Zeoli: Albertoni, Donato, Kontek, Haveri, Celli, Cianci, Marsura.

ARBITRO: Mario Perri (Roma 1)

Assistenti: Mattia Regattieri (Finale Emilia) e Matteo Pressato (Latina)

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

AMMONITI: Curado, Kirwan, Bianchi

ESPULSI: Welbeck

NOTE: 6′ di recupero s.t.