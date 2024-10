Scontri fra tifosi, nove daspo agli ultras

CESENA - Sono stati notificati altri nove Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) emessi dal questore di Forlì-Cesena nei confronti di tifosi ultras cesenati in relazione agli scontri che avvennero, lo scorso 4 agosto, prima dell'incontro di Coppa Italia tra le squadre del Cesena e del Padova.

Quel giorno un gruppo di tifosi padovani, riuscendo ad eludere inizialmente i dispositivi di vigilanza predisposti, riuscì ad avvicinarsi alla zona della Tribuna dello stadio Manuzzi, provocando apertamente la tifoseria cesenate che stazionava a breve distanza, nei pressi della Curva Mare, innescandone la reazione violenta.

Nell'immediatezza, furono individuati e sottoposti a Daspo ben 41 ultras padovani che, con le loro iniziali provocazioni, avevano innescato la spirale violenta. Il prosieguo delle attività hanno poi consentito di identificare. 9ultras cesenati che, nell'occasione, si sono "distinti" per la particolare aggressività sia nei confronti dei padovani che delle Forze dell'Ordine intervenute, sferrando calci e utilizzando bastoni, aste e cinture. Nei loro confronti sono scattati quindi i provvedimenti di inibizione a frequentare gli stadi, che vanno da un minimo di 18 mesi a un massimo di cinque anni (per complessivi 27 anni), calibrati in relazione alla gravità della condotta assunta. Uno dei tifosi, inoltre, per 5 anni è stato sottoposto anche all'obbligo di firma in concomitanza delle partite del Cesena, poiché già destinatario in passato di un analogo provvedimento.