"Sconti pedaggi in Pedemontana più simili a una televendita che a un'azione concreta"

VENETO - Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico, interviene in merito all’annuncio relativo agli sconti sui pedaggi della Pedemontana, esprimendo perplessità sull’efficacia e sulle modalità dell’iniziativa. Secondo Camani, l’introduzione di uno sconto sui pedaggi, pur essendo pensato per favorire gli spostamenti dei lavoratori, sembra essere limitata a chi è abbonato a Telepass, escludendo quindi chi ha sottoscritto contratti con altri sistemi di telepedaggio. "Più che gettare il cuore oltre l'ostacolo, Zaia e De Berti dovrebbero gettare la maschera e iniziare a dire la verità ai veneti sulla Pedemontana", afferma Camani. "Peraltro, pare di capire, solo quelli abbonati a Telepass, con buona pace per chi ha sottoscritto altri contratti di telepedaggio".



La capogruppo del Pd sottolinea che il governo veneto non ha ancora fornito informazioni chiare sui costi e sui benefici di questa misura per le finanze pubbliche regionali, nonostante i 51 milioni di euro già spesi nei primi 12 mesi. "É oggettivamente incredibile che il governo veneto non sia in grado di dire se questi sconti sui pedaggi della Pedemontana peseranno in positivo o ancor più in negativo sulle casse pubbliche regionali", continua. Camani aggiunge che sarebbe necessario smettere di "fare televendite" e cominciare a fare dei conti precisi. La capogruppo del Pd ha già richiesto più volte un’audizione della Giunta in commissione, ma finora senza successo. "Non sono mai venuti: torneremo a chiedere un confronto", conclude.



Un’altra critica riguarda le dichiarazioni di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che ha recentemente ringraziato la concessionaria Sis per aver ospitato la conferenza stampa sulla scontistica. Camani definisce sconcertante il tono di gratitudine di Zaia, evidenziando la discordanza tra il quadro idilliaco descritto dal governatore e la realtà dei contenziosi ancora aperti con la società, tra cui le penali per i ritardi, la restituzione dell'Iva e i problemi legati alla galleria di Malo. "Ma come è possibile affermare questo se, a tutt'oggi, restano aperti svariati contenziosi con la concessionaria?", si chiede Camani. "Sono state finalmente chieste queste penali o tutto passa in cavalleria?". La capogruppo del Pd suggerisce che la Regione potrebbe non avere la sufficiente determinazione nel risolvere questioni economiche rilevanti, lasciando pensare che ci sia una certa mancanza di volontà nel difendere gli interessi economici del Veneto. "Zaia dice che le infrastrutture non devono per forza portare guadagni, ma qui – conclude Camani – mi sembra che la Pedemontana stia diventando un costosissimo regalo continuo".