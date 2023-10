Sconfigge il tumore per due volte, ma muore a 17 anni in un incidente stradale

Una ragazza di 17 anni è stata stroncata da un tragico incidente stradale dopo aver sconfitto il cancro due volte. L'incidente è avvenuto sul Boulevard Emanuel Cleaver a Kansas City. Secondo la polizia locale, l'adolescente è una delle tre vittime di questa drammatica collisione. Una 19enne e un’altra ragazza hanno perso la vita insieme a lei. La loro Ford Taurus nera è uscita di strada, causando l'impatto fatale. Secondo quanto ricostruito, la giovane di 19 anni al volante ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un albero.

La 17enne si trovava sul sedile del passeggero anteriore, mentre la terza ragazza si trovava dietro quando l'incidente ha avuto luogo. La perdita della 17enne è ancora più straziante per il fatto che aveva battuto il cancro due volte nella sua giovane vita. In una pagina GoFundMe creata per sostenere la famiglia, i suoi cari scrivono: 'La nostra guerriera nella vita reale che ha superato così tanti ostacoli difficili. A soli 13 anni le fu diagnosticato il Sarcoma di Ewing. Andò in remissione e poi quattro anni dopo le fu nuovamente diagnosticato un cancro”. Purtroppo, dopo l'incidente, non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora indagando sull'incidente.