Scomparso a Padova: è stato rintracciato ad Ancona

PADOVA - Un ottantenne che si era allontanato 2 giorni fa da Padova è stato rintracciato la scorsa notte mentre camminava lungo via Flaminia in direzione Ancona. Lo ha notato una pattuglia della polizia stradale: dagli accertamento è emerso che si trattava di un anziano fuggito da Padova, dove si erano concentrate le ricerche: era in stato confusionale e non ha saputo spiegare come è arrivato nel capoluogo marchigiano. E' stato trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla e dalla polizia stradale al pronto soccorso dell'ospedale geriatrico.

Le ricerche dell'anziano erano partite a Padova a seguito della denuncia di scomparsa presentata dal proprietario dell'appartamento, con cui l'80enne, che non ha più familiari in Italia, ha un forte legame di amicizia. Il tempestivo intervento dei poliziotti della stradale ha permesso di mettere in salvo l'anziano signore che girovagava in un tratto di strada privo di marciapiede e con limitata illuminazione pubblica, fa sapere la Questura di Ancona.