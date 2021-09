Scomparso nella cascata è salvo, si era rifugiato in grotta

BELLUNO - Un uomo scomparso ieri in una cascata lungo il torrente Maè, e che soccorritori avevano dato per morto, si è salvato restando per un giorno all'intero di una grotta, parzialmente allagata, in cui l'aveva spinto l'enorme pressione della colonna d''acqua.

Il torrentista, un 43enne zoldano, è stato recuperato nel primo pomeriggio dal Soccorso Alpino e dai vigili del fuoco, e portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbe gravi.



Stamane le strutture di soccorso dato ufficialmente l'uomo per deceduto, non avendo trovato il corpo agganciato all'imbrago e alle corde recuperate in una pozza inavvicinabile per la forza della corrente.

Ora è ricoverato in ospedale a Belluno ma non è grave, contrariamente alle prime informazioni. L'uomo era in stato di leggera ipotermia, per il gran freddo patito nelle ore trascorse nella grotta. A parte qualche contusione, non avrebbe riportato altre serie conseguenze nell'incredibile avventura.



Per recuperarlo e portarlo in salvo, i soccorritori sono riusciti a passargli una corda, con la quale l'uomo si è assicurato ad un imbrago, e con tutte le forze lo hanno trascinato oltre il flusso della cascata, fuori dalla corrente della vasca. E' stato infine recuperato con verricello dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

