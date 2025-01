Scomparso nel lago col Windsurf: salvato dalla Guardia Costiera

LAGO DI GARDA - Un uomo di 47 anni è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera gardesana dopo essere scomparso mentre praticava windsurf sul lago di Garda. L’allarme è stato lanciato dai suoi compagni, che, durante un’uscita dalla sponda veneta di Malcesine (Verona), lo avevano perso di vista mentre il vento e il moto ondoso lo trascinavano verso sud. La Guardia Costiera ha immediatamente attivato i soccorsi, mobilitando il battello veloce GC B98 da Torbole e la motovedetta CP 703 da Salò. Le condizioni meteo erano critiche: venti da nord oltre i 20 nodi, temperature vicine allo zero e acqua estremamente fredda.

Dopo circa 45 minuti di ricerca, l’uomo è stato avvistato dall’equipaggio del GC B98, aggrappato alla sua tavola da windsurf. Era visibilmente provato e infreddolito, ma fortunatamente in buone condizioni generali. Recuperato a bordo, è stato assistito dai soccorritori e riportato a Malcesine, dove ad attenderlo c’erano gli amici che avevano dato l’allarme. Grazie alla rapidità dell’intervento, il 47enne ha evitato conseguenze più gravi come l’ipotermia. Non è stato necessario ricorrere a cure mediche, ma l’episodio sottolinea l’importanza della tempestività nei soccorsi e della prudenza nelle attività sportive in condizioni climatiche avverse.