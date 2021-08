Scomparso durante l'escursione in montagna: scattati i soccorsi

BELLUNO - Ricerche in corso per un escursionista scomparso da ieri.

Il soccorso Alpino ha diramato un avviso: si cerca Federico Lugato, 39 anni, partito ieri in mattinata per un per un giro ad anello nel Gruppo del Tamer-San Sebastiano; non è rientrato all'ora di pranzo come previsto.

Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio e questa mattina l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, ha portato in quota le squadre del Soccorso alpino della Val di Zoldo, lungo il percorso ad anello che da Pralongo sale a Colcerver e arriva al Bivacco Baita Angelini sul quale era diretto.



Federico indossa pantaloni corti grigi o verdi, una felpa blu con sotto una t-shirt rossa o viola, chiunque lo avesse incontrato o avesse sue informazioni è pregato di contattare i Carabinieri.

Sul posto anche unità cinofile, droni e il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino, il Sagf di Cortina e Auronzo con altre unità cinofile, i Vigili del fuoco.