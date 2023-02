Scomparso da sabato, lo cercano con elicottero e droni

BELLUNO - Sono proseguite per tutta la giornata di domenica le ricerche di Antonio Salina, l'84 enne feltrino di cui non si hanno notizie da sabato mattina quando si è allontanato dalla Casa di riposo di Arsiè, Belluno, in cui era ospitato. Le ricerche, iniziate nella giornata di venerdì e proseguite anche durante la notte, domenica sono continuate con l’impiego dell’elicottero Drago 148, degli operatori dei droni, dei nuclei cinofili oltre alle squadre di terra, coordinate dall’unità di comando locale dove lavorano gli operatori TAS (Topografia Applicata al soccorso). Purtroppo nonostante gli sforzi, non è ancora emersa nessuna notizia dell’uomo.