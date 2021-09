Scomparso da ore, scattano le ricerche

BELLUNO - Tra Quero Vas e Pieve di Cadore è in corso la ricerca di un uomo scomparso. Lo comunica il Soccorso alpino che si è attivato nel primo pomeriggio di martedì per rintracciare un uomo di 65 anni di Nebbiù.



L’uomo, lasciato ieri mattina verso le 10 dal genero in piazza a Pieve, al rientro da Belluno, aveva detto che sarebbe tornato a piedi a Nebbiù dove abita. Ma non è mai arrivato.

Presenti alle ricerche anche il Soccorso alpino del Centro Cadore, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco.