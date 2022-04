Scomparso da giovedì, trovato morto questa mattina: aveva 15 anni

PADOVA - E' stato trovato morto, nel fiume Brenta, il ragazzo 15enne scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile a Padova.

Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise, a ridosso del punto dove stamane era stato rinvenuto il suo telefono cellulare.



Il cellulare di Ahmed Jouider, era stato trovato questa mattina da Polizia e Vigili del Fuoco che hanno scandagliato le rive del Brenta tra i comuni di Padova e Cadoneghe. Il ragazzo era scomparso da casa dopo aver detto alla mamma e la sorella che sarebbe andato al patronato della chiesa di Mortise per incontrare degli amici. Quella stessa sera il ragazzo ha mandato un messaggio vocale alla ex fidanzata: "Ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò, penso di si, o se non muoio avrò delle ferite gravi".



Parole inquietanti che alla luce della scomparsa hanno fatto iniziare le indagini. Il cellulare del ragazzo non era stato più riacceso da giovedì sera alle 24.