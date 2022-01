Scomparsa a Trieste, il marito: "Fiducia in polizia e magistratura"

TRIESTE - Ho un dolore molto forte per la mancanza di una persona con cui stavo vivendo momenti felici, ma ho molta fiducia nella polizia e nella magistratura".



Ad affermarlo è Sebastiano Visintin, 72 anni, marito di Liliana Resinovich, 63 anni, pensionata, scomparsa dalla sua abitazione a Trieste il 14 dicembre.

"Sono convinto - è il suo appello - che le risposte su quanto accaduto quel giorno verranno fuori dall'analisi dei due telefonini di Liliana", che sono stati ritrovati in casa.



Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sulla vita della donna. "Giorno per giorno - ricorda Visintin - escono notizie di persone che hanno visto mia moglie o che si incontrano con mia moglie a mia insaputa da mesi". Tra cui ad esempio anche quella di un uomo di oltre 80 anni "che dice che ogni martedì Liliana va a sistemare casa sua e che gli ha detto che vuole lasciarmi": "mi è caduto il mondo addosso, sono affermazioni che ho difficoltà a capire e su cui chi le fa dovrà rispondere in futuro".



Al momento, precisa, "non ci sono indagati e io non ho intenzione di prendere un avvocato. Sono tranquillo" e "voglio che vengano verificati i miei movimenti di quel giorno". Visintin spera che la moglie "possa tornare a casa ma - ammette - sono spaventato".