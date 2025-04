Scomparsa a Pasquetta, ritrovata

ZOPPOLA (PN) – Si sono concluse con un lieto fine le ricerche della 40enne scomparsa nel pomeriggio di Pasquetta a Zoppola, in provincia di Pordenone. La donna era uscita per una passeggiata nel primo pomeriggio di lunedì 21 aprile, tra le 15:00 e le 18:00, senza fare ritorno a casa. I familiari avevano lanciato l’allarme dopo aver trovato in casa sia il telefono cellulare sia il portafoglio.



L’episodio aveva generato forte apprensione tra i residenti del paese, preoccupati per l’esito delle ricerche.

La donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute, ponendo così fine all’allarme che aveva coinvolto tutta la comunità.