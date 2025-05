Scomparsa nel 1962: ritrovata viva dopo 63 anni

Audrey Backeberg aveva solo 20 anni quando, il 7 luglio 1962, scomparve dalla piccola città di Reedsburg, in Wisconsin. Da quel giorno, nessuno ebbe più sue notizie: lasciò il marito, i due figli e una vita segnata dalla paura. Il suo nome divenne uno dei più lunghi “cold case” americani, un mistero che ha attraversato generazioni e che sembrava destinato a rimanere senza risposta.



Dietro la sua decisione di sparire, una storia dolorosa: Audrey aveva sposato il marito a soli 15 anni e, pochi giorni prima della fuga, lo aveva denunciato per violenze e minacce di morte. Quella mattina del 1962, uscì di casa per ritirare lo stipendio dal lanificio dove lavorava, accompagnata dalla babysitter dei figli. Insieme raggiunsero Madison facendo l’autostop, poi presero un autobus per Indianapolis. Da lì, le loro strade si divisero: la babysitter tornò indietro, Audrey invece continuò il suo viaggio verso l’anonimato.



Per decenni, la sua famiglia e la polizia hanno cercato risposte. Il caso si era ormai raffreddato, finché, all’inizio del 2025, una revisione dei vecchi fascicoli e un account di genealogia online della sorella hanno permesso al detective Isaac Hanson di rintracciarla. Dopo una telefonata di 45 minuti, Audrey-oggi 82enne e residente in un altro Stato-ha raccontato di non aver mai rimpianto la sua scelta. “Sembrava felice. Sicura della sua decisione. Nessun rimpianto”, ha dichiarato il detective.



La storia di Audrey Backeberg è diventata virale: una donna che ha trovato il coraggio di ricominciare, scegliendo la libertà e la sicurezza personale. Dopo 63 anni, il suo mistero si è finalmente sciolto, lasciando un messaggio di speranza a chiunque cerchi una seconda possibilità nella vita.