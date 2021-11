Scomparsa dell’architetto Giovanni Caprioglio, il cordoglio del sindaco di Venezia

VENEZIA - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell’architetto Giovanni Caprioglio, personalità di spicco della politica e dell'urbanistica della terraferma veneziana e presidente dell’Istituzione Bosco e grandi parchi del Comune di Venezia.



“A nome mio e di tutta la Città di Venezia porgo il più sentito cordoglio alla famiglia Caprioglio per l’improvvisa scomparsa dell’architetto Giovanni. Un uomo, ma soprattutto un amico, che ha amato così tanto il suo lavoro da metterlo sempre a disposizione della Città.

Un professionista e un amministratore dai toni gentili, mai sopra le righe, che ho sempre apprezzato molto. Appassionato anche il suo impegno in ambito sociale, culturale e, in particolare, in quello musicale".