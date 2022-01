Scomparsa da casa a 17 anni, scatta l'appello

PORDENONE - Minorenne scomparsa da casa da cinque giorni. Tra le province di Udine e Pordenone si cerca Anna, 17 anni compiuti lo scorso mese.

Dal pomeriggio dell'11 gennaio non dà notizie di sé né ha fatto ritorno nella sua abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone.



La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa ai militari dell'Arma di Pordenone. L'allontanamento sarebbe stato volontario. La giovane avrebbe infatti lasciato una lettera ai genitori motivando il suo desiderio di lasciare casa.



La madre ha lanciato un accorato appello attraverso il suo profilo Instagram, invitando i suoi contatti a far circolare la notizia della scomparsa e a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi indizio.