Scompare da casa, lo trovano disteso accanto ai binari ferroviari

SACILE - Sabato, in serata, le squadre dei Vigili del Fuoco, di Pordenone, assieme a unità cinofile della protezione civile, personale del soccorso alpino e volontari della Protezione civile hanno contributo alla ricerca di una persona persona anziana che nel pomeriggio si era allontanata da casa.



L’allarme era stato lanciato verso le 20. Dopo una prima ricognizione nelle strade vicine, i soccorritori decidevano di fare una battuta a ridosso della linea ferroviaria, bloccando così il traffico sulla stessa, scelta vincente visto che a circa 200 m della sua abitazione veniva trovata la persona riversa sull’erba ai bordi dei binari.



A questo punto veniva affidato ai sanitari per le ore cure, per poi accompagnarlo a casa.