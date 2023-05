Scompare da casa, ritrovato nella notte

ARTA TERME (UDINE) - È stato ritrovato illeso il 75enne con problemi di salute residente sul posto di cui i familiari hanno denunciato la scomparsa da casa poco dopo le 19 di venerdì. Allertati i soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino che, assieme a quelli della Guardia di finanza ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile hanno iniziato le operazioni di ricerca perlustrando strade e sentieri della zona. L'uomo è stato ritrovato poco prima delle 22 lungo il sentiero che da Fielis va al campo di calcio di Arta Terme. L'uomo, che sta bene, è stato accompagnato all'ambulanza per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri.

Erto e Casso (Pordenone) È iniziato alle 21 e si è concluso alle 23.40 l'intervento congiunto tra le stazioni Valcellina e Longarone del Soccorso Alpino su richiesta di un uomo di 33 anni residente in zona con una urgenza chirurgica. Dieci tecnici si sono portati in fuoristrada e poi a piedi su sentiero in Val Mesazza fino al.rifugio Ditta dove l'infortunato è stato raggiunto e portato in barella fino all'ambulanza che attendeva in località diga del Vajont per ulteriore gestione sanitaria.