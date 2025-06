Scompare da casa: ritrovata nel bosco il giorno seguente

BELLUNO - È stata localizzata domenica intorno alle 8 in una zona boschiva e recuperata dai soccorritori la ragazza che, in compagnia dei suoi due cani, non aveva fatto rientro sabato sera presso la propria abitazione, nel comune di Borgo Valbelluna (BL).

I Vigili del fuoco di Belluno allertati nella tarda serata di sabato, dopo aver allestito il Posto di Comando Avanzato, hanno iniziato le ricerche nelle zone indicate, con esperti in topografia applicata al soccorso, il supporto dei droni con il “LifeSeeker” la tecnologia in grado di localizzare apparati telefonici, squadre a terra, cinofili e soccorritori fluviali alluvionali.

A recuperarla e affidarla alle cure del personale sanitario l'elicottero della Guardia di Finanza.

Sul posto anche i volontari del Soccorso Alpino e i Carabinieri.