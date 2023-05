Scompare da casa dopo la lite in famiglia: scattano le ricerche

PORTOGRUARO - Donna di 45 anni scompare da casa, scattano le ricerche. L'allarme è stato lanciato martedì mattina dal marito: la famiglia vive a Portogruaro, in provincia di Venezia. In seguito ad una accesa discussione la donna ha deciso di allontanarsi da casa con l'auto di famiglia, una Ford Focus bianca, come segnala il Gazzettino. Il marito nel pomeriggio ha segnalato la scomparsa ai Carabinieri di Portogruaro e la Prefettura di Venezia ha disposto il piano di ricerca. La donna ha lasciato a casa sia i documenti che il telefono. Gli inquirenti hanno verificato le abitazioni di amici e parenti ma della donna al momento nessuna traccia. OT