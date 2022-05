Scolari notano un cane in difficoltà in mezzo al fiume e scatta l’allarme

PADOVA - Scolaresca della scuola elementare nota il cane in mezzo al fiume che fatica a raggiungere la riva. È accaduto lunedì 2 maggio lungo l'argine del Brenta a Noventa Padovana.



Una scolaresca delle elementari ha notato in acqua la presenza dell’animale. Le insegnanti hanno dunque chiamato la Polizia locale: gli agenti hanno allertato dunque i Vigili del fuoco.

In via IV Novembre è giunta quindi una squadra di sommozzatori del 115. Una volta in acqua l'animale è stato dapprima imbragato e poi trasportato a riva e consegnato alle cure di un veterinario.



Il pastore svizzero Rock sarà riconsegnato ai “padroni”, che in queste ore saranno rintracciati col microchip.