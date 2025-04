Scivola in una scarpata, 72enne salvato e trasportato all'ospedale di Treviso

CHIES D'ALPAGO (BELLUNO) - Domenica mattina attorno alle 7.40 è scattato l'allarme per un uomo ruzzolato una ventina di metri in una scarpata nella zona di Vallazza bassa, dove si trovava con un amico.

Sul posto è intervenuto l'elicottero di Treviso emergenza, che ha sbarcato nelle vicinanze equipe medica e tecnico di elisoccorso. Attivati nell'immediato dalla Centrale del 118, cinque soccorritori del Soccorso alpino dell'Alpago si sono portati sul posto, in località Casera Pian dei Tac de Sora in supporto alle operazioni. Calato con il verricello, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto e assicurato il 72enne dell’Alpago (Bl), che si era fermato in una piccola conca appoggiato a un albero prima di un salto di roccia di 50 metri.



Verricellati medico e infermiere, sono state prestate le prime cure a seguito di un probabile politrauma. L'uomo è stato poi imbarellato e spostato in un punto aperto più agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Treviso.