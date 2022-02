Scivola sul ghiaccio montagna, il cane lo scalda fino all'arrivo dei soccorsi

PORDENONE - Un uomo di 45 anni si è procurato un trauma facciale e una frattura esposta ad un arto scivolando sul terreno ghiacciato in un tratto ripido del sentiero 968 sopra Poffabro (PN). È stato lui stesso a chiamare i soccorsi sabato pomeriggio e a guidarli sul posto, dove ha atteso assieme al suo cane di razza huskie.



La Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale e allertato la stazione di Maniago a supporto delle operazioni di recupero. Il supporto si è reso necessario dal momento che era necessario stabilizzare e imbarellare il ferito ma anche tenere a bada il cane che non voleva staccarsi in nessun modo dal padrone, avendolo tenuto al caldo fino all'arrivo dei soccorritori.



Una volta sbarcato il tecnico di elisoccorso e il medico con una verricellata di 40 metri l'elicottero è andato al campo base a recuperare altri due tecnici per coadiuvare le manovre. Anche il cane è stato recuperato a bordo in una successiva rotazione grazie allo speciale imbrago per cani in dotazione, con l'aiuto di un tecnico che lo ha legato al proprio imbrago. Il ferito è stato portato a Udine.