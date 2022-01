Scivola su una roccia e sbatte la testa e una gamba

TEOLO (PD) - Attorno alle 12.30 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del 118, per un’escursionista che, percorrendo in compagnia il tratto tra le roccette che porta a Punta della Croce, luogo panoramico di Rocca Pendice, era scivolata facendosi male.

Sei soccorritori hanno raggiunto V.R., 30 anni, di Campolongo Maggiore (VE), e le hanno prestato le prime cure a seguito di possibili traumi alla testa e a una gamba.



Dopo averla imbarellata, la squadra l'ha calata con barella portantina trasportandola per un chilometro fino alla strada, dove è stata affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Padova.