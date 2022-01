Scivola su una lastra di ghiaccio durante l’escursione e si frattura la caviglia

VICENZA - Alle 13.40 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un escursionista che, scendendo dal Forte Campolongo, nel vicentino, lungo il sentiero in mezzo al bosco, era scivolato su una lastra di ghiaccio in un tratto scosceso, riportando la sospetta frattura di una caviglia.



P.C., 49 anni, di Adria (RO), che si trovava con due amici, è stato raggiunto a piedi da una squadra, salita con le motoslitte al Forte e discesa lungo il sentiero.

I soccorritori hanno immobilizzato il piede all’uomo e lo hanno caricato in barella, per poi risalire al Forte, dal momento che in discesa il percorso sarebbe peggiorato. L’infortunato è stato quindi trasferito sulla motoslitta e accompagnato al Centro fondo Campolongo dove attendeva l’ambulanza diretta all’ospedale di Asiago.



Il soccorso alpino segnala la presenza del ghiaccio sui sentieri: “Massima attenzione”.