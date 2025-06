Scivola nella scarpata, recuperato escursionista 97enne

BELLUNO - Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno intorno alle 17 per soccorrere un uomo di 97 anni scivolato in una zona impervia, durante una passeggiata in località Castion, a Belluno.



A recuperare l'uomo, dopo la segnalazione dei carabinieri, ci ha pensato una squadra di Belluno con una manovra speleo alpino fluviale, in collaborazione con il soccorso alpino. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario che dopo averlo stabilizzato sul posto, lo ha elitrasportato in ospedale.