Scivola durante un'escursione in montagna, donna recuperata dall'elisoccorso

UDINE - Quattro tecnici della stazione di Moggio Udinese del Soccorso alpino e speleologico sono intervenuti domenica pomeriggio tra le 16.30 e le 17.30 per soccorrere una donna procuratasi una sospetta frattura alla caviglia durante un'escursione in un tratto dell'Alta via Cai Pontebba a quota 1300 nei pressi della Forcella Malvuerich in località Stampboden.



La donna, una friulana del 1955, è scivolata ruzzolando per tre quattro metri lungo un pendio. A recuperare la signora è stato l'elisoccorso regionale che ha calato con una verricellata di una trentina di metri il tecnico di elisoccorso e il medico che hanno provveduto a imbarellare e imbarcare a bordo la donna per portarla in ospedale.



Il compagno di gita della donna è stato invece raggiunto dalla squadra di terra giunta a piedi che lo ha scortato a valle in sicurezza.



Sul posto anche i vigili del fuoco e inizialmente sono stati attivati anche i soccorritori della guardia di Ffnanza, poi rientrati per l'attivazione dell'elisoccorso.



Un altro intervento è in corso in comune di Pulfero (UD) per due escursionisti che hanno perso il sentiero nella zona di Stupizza.