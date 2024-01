Scivola dalla seggiovia e cade in strada, bambino in ospedale

ASIAGO - Un bambino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Asiago dopo essere scivolato dalla seggiovia, finendo sulla strada sottostante. Il ragazzo ha riportato alcuni traumi importanti alle gambe. L'incidente è accaduto attorno all'ora di pranzo nel comprensorio sciistico delle Melette, a Gallio (Vicenza).

Secondo le prime indiscrezioni il baby sciatore era accompagnato, come da regolamento accompagnato da un adulto ma sarebbe poi scivolato. Per alcuni istanti il piccolo è rimasto in bilico e la persona che era con lui ha cercato in tutti i modi di tenerlo ma poi è caduto. Sul posto l'elisoccorso di Vicenza che trasportato il ragazzino al nosocomio. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Asiago.