Scivola dal tapis roulant in palestra e precipita dalla finestra: morta ragazza di 22 anni

Una sessione di allenamento ordinaria in palestra si è trasformata in una tragedia in pochi secondi. Una ragazza di soli 22 anni stava correndo sul tapis roulant quando è inciampata cadendo dalla finestra aperta vicina al macchinario.



Il drammatico incidente è avvenuto al terzo piano della palestra nella città di Pontianak, nella parte occidentale dell’Indonesia. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza aveva iniziato la sua sessione di allenamento con una corsa di 30 minuti sul tapis roulant. Successivamente, ha rallentato il ritmo, passando dalla corsa alla camminata. È stato in questo momento che è avvenuto l'incidente: un inciampo fatale l'ha portata a perdere l'equilibrio e a cadere dalla finestra aperta, situata pericolosamente vicino al tapis roulant.



Immediatamente soccorsa dai presenti, la giovane è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta poco dopo l'arrivo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente. In particolare, l'attenzione si concentra sulla posizione del tapis roulant rispetto alla finestra e sulle misure di sicurezza adottate dalla palestra.