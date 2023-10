Scivola dal marciapiede, investito e ucciso da un'auto

VICENZA - Incidente mortale poco dopo mezzogiorno a Velo D'Astico (Vicenza) lungo via Roma, dove secondo una prima ricostruzione un uomo sarebbe scivolato dal marciapiede mentre stava sopraggiungendo un'automobile, che lo ha travolto e ucciso senza poter evitare l'impatto.

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. All'origine della tragedia forse un malore improvviso, o una distrazione. Su queste due cause stanno eseguendo degli approfondimenti i carabinieri.