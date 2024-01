Scivola dal cofano dell'auto in movimento, grave 20enne

UDINE - Sarebbe salito sul cofano dell'automobile e avrebbe chiesto all'amica al volante di guidare per qualche metro, ma è scivolato ed è caduto battendo la testa. E' accaduto la notte tra venerdì e sabato, poco dopo l'una, a Campolongo Tapogliano (Udine). Il giovane, 20 anni, è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine in codice rosso. L'episodio è stato ricostruito dal Messaggero Veneto in edicola oggi. I quattro amici, tre ragazzi e una ragazza, stavano rientrando da una festa. Al volante della Ford Ka c'era una ventenne, che si era resa disponibile a riaccompagnare tutti a casa.

Giunti a Campolongo, uno dei tre ragazzi, per cause in corso di accertamento, è salito sul cofano della macchina. Sarebbe stato proprio lui, secondo le forze dell'ordine, a chiedere all'amica di percorrere qualche metro. Mentre la Ford Ka era in movimento avrebbe però perso l'equilibrio, cadendo e ferendosi gravemente. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Palmanova e l'automedica da Udine. Il giovane è stato portato in ambulanza all'ospedale del capoluogo friulano e ricoverato in terapia intensiva; non sarebbe in pericolo di vita. Identico episodio ieri notte a Cimadolmo, nel trevigiano.

