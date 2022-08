Scivola a bordo piscina e sbatte la testa: muore padre di famiglia

CAORLE - Scivola a bordo piscina, sbatte la testa e muore. La tragedia domenica nel pomeriggio a Caorle: morto turista tedesco.

L’uomo, 39 anni, padre di famiglia, stava trascorrendo un periodo di ferie a Caorle con la moglie e due figli piccoli di 8 e 5 anni. Verso le 18 imperversava in zona un temporale e in quel momento stava camminando a bordo piscina di un villaggio al lido di Altanea.



La pioggia ha reso viscido il fondo: l’uomo ha perso l’equilibrio e ha sbattuto violentemente la testa. Immediati i soccorsi ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. OT