Scivola e batte la testa: soccorso un escursionista

UDINE - È in fase di conclusione un intervento scattato alle.12 che ha visto impegnate le.squadre di terra della.stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e gli elicotteri della.Protezione Civile e dell'elisoccorso regionale.

La.chiamata è arrivata dalla.figlia di un uomo del 1945 di Udine che è caduto su un tratto ripido del sentiero che conduce al Monte Forcello ruzzolando per.una decina di metri. L'uomo ha subito un trauma cranico con una ferita e una sospetta frattura ad un arto inferiore. Cinque soccorritori sono stati trasportati in quota a mille metri con l'elicottero della.Protezione Civile grazie alle.precise indicazioni della figlia del.ferito. nella prima rotazione è stata imbarcata anche una infermiera professionale del.Soccorso alpino che ha prestato le.prime.cure al genitore della.donna. Lo sbarco non è stato semplice a causa delle.forti raffiche di vento e per.la.presenza di fitta vegetazione. Quando poi si è liberato l'elisoccorso, l'equipe tecnico sanitaria di bordo è stata sbarcata con il verricello e si è potuto stabilizzare e imbarellare il.ferito per portarlo a Udine. La.figlia dell'uomo è scesa a piedi assieme alle.squadre di terra.

Altri due interventi sono in corso dalle 14 in comune di Lusevera e di Resia e in entrambi i casi si tratta di persone bloccate dalla.presenza di ghiaccio al.suolo. Due escursionisti si trovano sul.sentiero 711a che da Tanamea va verso il.ricovero del Monte Maggiore e altri due si trovano in un canale fuori sentiero a sud di Oseacco. Gli elicotteri sono tutti impegnati e si è richiesto l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco.oltre naturalmente alle.squadre di terra che in entrambi i casi si stanno portando dai richiedenti aiuto.