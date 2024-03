Scivola per 200 metri durante un’escursione: muore scialpinista

E' deceduta all'ospedale di Trento la scialpinista bolzanina 60enne, scivolata ieri per 200 metri durante un'escursione sul Catinaccio. Lo riporta Rai Alto Adige. Laura Ghirardini era in gita in compagnia del marito e di alcuni amici, l'incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota.

La donna è stata recuperata in gravi condizioni dall'elisoccorso e trasportata a Trento, dove però ora è morta. Ghirardini, come documentano i suoi profili social, era appassionata di scialpinismo e alpinismo.